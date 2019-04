FOCUS TMW - Corsa per l'Europa, dall'Inter alla Samp: calendari a confronto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Chi parteciperà alla prossima Champions? Chi all'Europa League? È partito il rush finale della Serie A 2018/19 con tante squadre ancora in corsa per i posti per contano. Con lo Scudetto matematicamente alla Juventus, e col Napoli che ha ampio margine per il secondo posto, ci sono ancora due posti per la prossima Champions da assegnare: una lotta che si intreccia con quella per la qualificazione alla prossima Europa League. L'Inter, al momento, occupa la terza piazza, a più cinque dal Milan e dall'Atalanta e a più sei dalla Roma. In corsa il Torino, che nell'ultimo turno ha conquistato una vittorie e ha recuperato terreno. In calo invece la Lazio, battuta all'Olimpico da un ChievoVerona già retrocesso.

La classifica dopo 33 giornate

3) Inter 61 punti

4) Milan 56

5) Atalanta 56

6) Roma 55

7) Torino 53

8) Lazio 52

9) Sampdoria 48

34esima giornata

27 aprile - Roma-Cagliari

27 aprile - Inter-Juventus

28 aprile - Torino-Milan

28 aprile - Sampdoria-Lazio

29 aprile - Atalanta-Udinese

35esima giornata

4 maggio - Udinese-Inter

4 maggio - Juventus-Torino

5 maggio - Lazio-Atalanta

5 maggio - Genoa-Roma

5 maggio - Parma-Sampdoria

6 maggio - Milan-Bologna

36esima giornata

11 maggio - Fiorentina-Milan

11 maggio - Atalanta-Genoa

11 maggio - Cagliari-Lazio

12 maggio - Torino-Sassuolo

12 maggio - Sampdoria-Empoli

12 maggio - Roma-Juventus

13 maggio - Inter-Chievo

37esima giornata

18 maggio - Sassuolo-Roma

19 maggio - Napoli-Inter

19 maggio - Milan-Frosinone

19 maggio - Juventus-Atalanta

19 maggio - ChievoVerona-Sampdoria

19 maggio - Empoli-Torino

20 maggio - Lazio-Bologna