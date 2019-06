FOCUS TMW - Da Maroni a Ramsey: tutti gli acquisti già ufficiali in Serie A

Quali acquisti sono già ufficiali in Serie A? In attesa dell'apertura della finestra di calciomercato, i 20 club di Serie A hanno già ufficializzato diverse operazioni. In alcuni casi, si tratta di riscatti come Politano che resta ll'Inter o Ola Aina che ha convinto a Torino. In altri, di nuovi innesti come Ramsey alla Juventus o Di Lorenzo al Napoli. Ecco tutti i comunicati ufficiali fin qui diramati, squadra per squadra.

Atalanta

Atalanta B.C. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Siviglia il calciatore Luis Muriel. All'Atalanta indosserà la maglia numero 9

Bologna

Il Bologna Fc 1909 comunica di aver esercitato l’opzione di riscatto dal Villarreal CF e di aver quindi acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Roberto Soriano. L’obbligo di riscatto di Nicola Sansone è già scattato automaticamente al verificarsi delle condizioni pattuite.

Il Bologna Fc 1909 comunica di aver esercitato l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive dell’attaccante Riccardo Orsolini dalla Juventus FC.

Il Bologna Fc ha acquistato a titolo definitivo dal ChievoVerona il difensore Mattia Bani.

Cagliari

Il Cagliari Calcio annuncia l’acquisto dal Chievoverona del calciatore Fabrizio Cacciatore che si trasferisce in rossoblù a titolo definitivo firmando un contratto sino al 2020.

Fiorentina

Lo scorso gennaio, l'Empoli ha comunicato la cessione di Jacob Rasmussen alla Fiorentina. Il difensore danese da questa estate inizierà a vestire la casacca viola.

La Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisto, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Szymon Zurkowski dal Górnik Zabrze.

La Fiorentina comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Aleksa Terzic dalla Stella Rossa.

Genoa

Acquistato a gennaio rispettivamente dal Venezia e dal Zaglebie Lubin, Mattia Zennaro e Filip Jagiello si aggregheranno alla loro nuova squadra a partire da questa estate.

Il Genoa ha acquistato a titolo definitivo dal ChievoVerona il difensore Pawel Jaroszynski.

Hellas Verona

L'Hellas Verona FC comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l'acquisto a titolo definitivo, dalla società GSD Ambrosiana, del portiere classe 2000 Mattia Chiesa. L'estremo difensore nato a Rovereto ha difeso, nel corso della stagione sportiva 2018/19, la porta della Primavera gialloblù, collezionando 23 presenze tra Regular Season, Playoff e Coppa Italia, oltre a 7 convocazioni con la Prima Squadra.

Il club comunica inoltre di aver esercitato il diritto di opzione per l'acquisto a titolo definitivo, dalla società SSD Sigma Cagliari, del centrocampista classe 2003 Gianmarco Atzei.

L'Hellas Verona FC comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Amir Rrahmani dalla società GNK Dinamo Zagabria. Il difensore ha sottoscritto un contratto dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2023.

Inter

FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato l'opzione per l'acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Matteo Politano dal U.S. Sassuolo.

FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato l'opzione per l'acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Eddie Anthony Salcedo Mora dal Genoa CFC.

Juventus

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Aaron James Ramsey con effetti dal 1° luglio 2019 e scadenza al 30 giugno 2023. A fronte del tesseramento del calciatore, Juventus sosterrà oneri accessori per € 3,7 milioni, pagabili entro il 10 luglio 2019.

Lazio

Tiago Casasola è un nuovo giocatore della Lazio. E' stato acquistato dalla Salernitana già a gennaio, ma si aggregherà alla squadra biancoceleste solo a partire da questa estate.

Lecce

L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Brayan Emanuel Vera Ramirez (difensore colombiano classe ’99) dal Leones Futbol Club.

L'US Lecce comunica di aver esercitato in data odierna il diritto di opzione per l'acquisizione, a titolo definitivo, delle prestazioni sportive del calciatore Biagio Meccariello, dalla società Brescia Calcio, e del calciatore Mattia Felici dalla società Nuova Tor Tre Teste.

Napoli

Con il consueto tweet di Aurelio De Laurentiis il Napoli ha ufficializzato l'acquisto di Giovanni Di Lorenzo dall'Empoli. Il terzino destro aveva svolto le visite mediche nelle scorse settimane a Villa Stuart e dopo le vacanze si metterà a disposizione di Ancelotti.

Sampdoria

Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano che Morten Thorsby (nato a Oslo, Norvegia, il 5 maggio 1996) sarà un calciatore blucerchiato a partire dalla prossima stagione sportiva. Il centrocampista – attualmente tesserato per lo Sportclub Heerenveen – ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2023.

Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo definitivo dal F.C. Groningen i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Julian Jeffrey Chabot (nato a Hanau, Germania, il 12 febbraio 1998). Il difensore ha sottoscritto un contratto economico con decorrenza dal 1° luglio 2019 e fino al 30 giugno 2024.

Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo definitivo dall’A.C. ChievoVerona i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Depaoli (nato a Riva del Garda, Trento, il 24 aprile 1997). Il difensore ha sottoscritto un contratto economico con decorrenza dal 1° luglio 2019 e fino al 30 giugno 2024.

Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo annuale con diritto d’opzione dal C.A. Boca Juniors i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gonzalo Maroni (nato a Córdoba, Argentina, il 18 marzo 1999)

SPAL

S.P.A.L. srl comunica di aver esercitato sabato 22 giugno diritto di contro-opzione nei confronti di AS Cittadella 1973 per l’attaccante Mattia Finotto.

LA SPAL ha ufficializzato l'acquisto del difensore brasiliano Igor Julio Dos Santos, calciatore classe '98 arrivato a titolo definitivo dal Red Bull Salisburgo: ha firmato un contratto di 4 anni.

Torino

Koffi Djidji proseguirà la sua avventura al Torino. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il Nantes ha reso nota la cessione a titolo definitivo del difensore classe '92 che s'era trasferito nel club granata in prestito con diritto di riscatto la scorsa estate.

Il Chelsea, attraverso i propri canali ufficiali, ha salutato l'esterno Ola Aina, che è stato riscattato dal Torino e proseguirà la propria avventura in maglia granata. Il nigeriano, classe 1996, ha giocato 32 partite nella scorsa stagione, segnando un gol e firmando 3 assist.

Il Torino Football Club comunica di aver esercitato con la SPAL il diritto di contro-opzione per il calciatore Kevin Bonifazi.

Udinese

Mato Jajalo all'Udinese. Il club friulano ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali l'arrivo del centrocampista croato-bosniaco dal Palermo. Jajalo ha firmato un contratto fino al 2022 con i bianconeri del Friuli.

Udinese Calcio comunica di aver sottoscritto un contratto con il difensore italo-francese Sebastien De Maio, che lo legherà alla società bianconera fino al 2022.