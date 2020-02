FOCUS TMW - Hellas, tutti gli acquisti e le cessioni del mercato di gennaio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La piccola grande reginetta del mercato d'inverno è l'Hellas Verona di Maurizio Setti e Tony D'Amico. Perché fa cassa oggi ma rimanda le cessioni all'estate, Sofyan Amrabat e Amir Rrahmani. Vola in campionato ma non ditelo alla società perché "prima la salvezza e poi le chiacchiere". Sicché questo gennaio è stato improntato al mantenimento dello status quo, senza intaccare gli equilibri, un ritocco delle seconde linee ma una progettazione economica dell'Hellas che verrà con garanzie e certezze già in cassa.

ACQUISTI -

Gennaio non è mese da scommesse. Il Verona non doveva riparare ma rifinire e ha aumentato il valore delle seconde linee, dando anche uno sprint a quello dei titolari. Fabio Borini in attacco è un'occasione, una corsa vinta, un giocatore con esperienza internazionale con voglia di gran riscatto. Sulla sinistra ecco Federico Dimarco, perché Darko Lazovic sta facendo mirabilie ma nasce destro. Così D'Amico ha completato gli esterni, sulla trequarti la società scaligera ha sfruttato la trattativa con la Fiorentina per Amrabat per piazzare il colpo Valentin Eysseric. In ottica futura, ecco il baby difensiore Matteo Lovato dal Padova.

L'elenco completo degli acquisti di gennaio

Sofyan Ambrabat (Brugge, riscatto)

Sofyan Eysseric (Fiorentina, prestito)

Federico Dimarco (Inter, prestito)

Matteo Lovato (Padova, acquisto)

Amir Rrahmani (Napoli, prestito)

Fabio Borini (Milan, acquisto)

CESSIONI -

Qui viene il bello, per le casse di Setti e per il progetto Verona, perché Amir Rrahmani è andato al Verona e Sofyan Amrabat alla Fiorentina ma saranno scaligeri ancora fino all'estate. 20 milioni con bonus per il centrocampista, 14 con add-ons per il centrale. E resta l'asta per Marash Kumbulla per l'estate. Il resto è un Verona che sistema le seconde linee, gratifica chi aveva meno spazio, lascia partire chi voleva nuove esperienze. Tutti addii direzione Serie B, in pratica, da Henderson all'Empoli al duo Di Gaudio-Vitale a La Spezia passando da Crescenzi a Cremona. Mai un addio, però, senza che prima ci fosse il sostituto.

L'elenco completo delle cessioni di gennaio

Sofyan Ambrabat (Fiorentina)

Luigi Vitale (Spezia)

Antonio Di Gaudio (Spezia)

Andrea Badan (Cavese)

Alessandro Crescenzi (Cremonese)

Daniel Bessa (Goias)

Amir Rrahmani (Napoli)

Liam Henderson (Empoli)

Lubomir Tupta (Wisla Cracovia)