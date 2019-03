FOCUS TMW - I contratti del Cagliari: opzione per Srna. Due rinnovi possibili

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Cagliari dovrà risolvere alcune situazioni legate ai giocatori in prestito, ma pure quelle di 3-4 senatori della rosa di Maran che andranno a scadenza al termine della stagione. In squadra, però, presenti anche tanti big con contratti a lungo termine, con scadenze 2022 o 2023.

2019 - I giocatori in prestito, le cui posizioni dovranno essere valutate a fine campionato, sono Thereau, Cacciatore e Pellegrini. Nel contratto di Srna è presente un'opzione per rinnovare di un'ulteriore stagione, mentre Padoin e Cigarini stanno trattando da tempo il prolungamento col club.

2020 - Pisacane ha inserito nel contratto un'opzione per prolungare fino al 2021. Da tempo, invece, vanno avanti le trattative per il rinnovo di Ceppitelli e le recenti buone prestazioni potrebbero aver sbloccato definitivamente le operazioni.

2021 - Per Ionita non ci sono al momento notizie in merito ad eventuali rinnovi. Per Castro, invece, molto dipenderà dalle condizioni dopo il suo rientro dall'infortunio al ginocchio.

2022 - In questo gruppo il nome che salta subito all'occhio è quello di Barella. Il talentino cagliaritano è ambito da tanti top club sul mercato e difficilmente i dirigenti riusciranno a trattenerlo. Gli altri giocatori, da Romagna e Deiola fino a Joao Pedro e Pavoletti, per il momento non portano a situazioni calde in merito.

2023 - Gli ultimi arrivati Despodov e Oliva hanno firmato fino al 2023, stessa data per il croato Bradaric.