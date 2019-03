FOCUS TMW - I contratti del Napoli: 7 giocatori blindati. E 2 casi da risolvere

© foto di Insidefoto/Image Sport

In casa Napoli squadra e tecnico investiranno le energie mentali dei prossimi mesi sull'Europa League. La società, invece, continuerà a lavorare sulle situazioni contrattuali dei vari calciatori. Con attenzione particolare a Zielinski e Milik, oltre ovviamente a Dries Mertens (il cui contratto con la società azzurra prevede una clausola da 28 milioni e una scadenza rischiosa datata 2020).

2019 - Nessuna scadenza 2019 per il Napoli, che comunque dovrà valutare l'eventuale riscatto di Ospina dall'Arsenal.

2020 - Per Callejon non dovrebbero esserci problemi, le intenzioni di club e giocatore sono sempre andate nella stessa direzione. Il dubbio principale riguarda Dries Mertens: da tempo si parla di un rinnovo che in realtà non è mai arrivato, ma probabilmente nei prossimi mesi ci saranno novità in tal senso. Perché per non perderlo a zero servirà prolungare (almeno di un anno) o pensare ad una cessione la prossima estate.

2021 - Fra i giocatori che nei prossimi mesi dovranno affrontare il tema contrattuale ci sono Albiol, Diawara, Hysaj e Karnezis. Ma anche Maksimovic, Zielinski e Milik: per questi ultimi tre i discorsi relativi a eventuali rinnovi sono già stati avviati, ma ancora non c'è la fumata bianca. Il difensore vuol prima capire quale potrà essere il suo ruolo in squadra, mentre la firma dei due polacchi potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Il centrocampista, in particolare, sta trattando fino al 2023 (la discussione principale riguarda la clausola).

2022 - Fra tutti i giocatori di questo 'gruppo', merita particolare attenzione la situazione si Insigne. L'uomo simbolo del Napoli è profondamente legato al club, al di là della questione contrattuale. Ma in estate non sono da escludere assalti da parte di altri top club. Con lui anche Malcuit, arrivato la scorsa estate, ma pure Ghoulam, Mario Rui e Ounas, giocatori il cui futuro potrebbe essere messo in discussione in estate in caso di eventuali offerte. Quindi Chiriches: il difensore rumeno è rientrato da poco dall'infortunio e ad oggi non ci sono sentori circa un suo addio alla maglia azzurra.

2023 - Tanti e importanti i giocatori azzurri con scadenza 2023. Fra questi ci sono gli ultimi arrivati Meret, Luperto, Fabian Ruiz, Younes e Verdi, per i quali sembra difficile immaginare oggi eventuali rinnovi o voci di mercato. Discorso diverso per Allan e Koulibaly: entrambi pilastri del Napoli di Ancelotti, entrambi ambiti dai top club europei. Ed il contratto a lunga scadenza, in questo caso, regala una certa forza al club del presidente De Laurentiis.