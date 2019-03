FOCUS TMW - I contratti della SPAL: Lazzari blindato e dubbio Floccari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Priorità assoluta alla lotta salvezza per la SPAL di mister Semplici. Il club estense ha in rosa diversi giocatori in prestito, le cui situazioni saranno analizzate però solo a fine stagione quando sarà chiara la categoria del prossimo anno. Anche perché la salvezza attiverebbe alcuni riscatti obbligatori e alcune opzioni sui vari contratti.

2019 - Fra i giocatori a scadenza c'è Sergio Floccari: nei mesi scorsi si era parlato di un possibile ingresso in dirigenza, ma lo stesso giocatore ha confessato di voler affrontare l'argomento solo a salvezza raggiunta. Da valutare i giocatori in prestito: da Viviano a Bonifazi, da Fares a Valoti.

2020 - Per Petagna scatterà l'obbligo di riscatto in caso di salvezza. In discussione anche il futuro di Mirco Antenucci, col capitano che verosimilmente affronterà il tema relativo al proprio futuro solo a fine stagione.

2021 - Il terzino sinistro Costa nei mesi scorsi ha rinnovato fino al 2021, ma nel contratto è presente un'opzione per una ulteriore stagione.

2022 - Nei giorni scorsi è arrivato il prolungamento di Kurtic, mentre nel contratto di Vicari è presente un'opzione per arrivare fino al 2023.

2023 - L'unico giocatore che la SPAL ha scelto di blindare fino al 2023 è Lazzari. Un giocatore su cui in estate si accenderanno tante sirene di mercato.