FOCUS TMW - I dieci colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Icardi - Le parole di Wanda Nara lasciano pochi dubbi su quella che sarà la scelta di Mauro Icardi in questa settimana: l'argentino vuole restare all'Inter ma restano comunque ancora in piedi due ipotesi, entrambe remote anche se per motivi diversi: la prima è quella che porta al Napoli, con il club azzurro che ha fissato la deadline a domani, mentre la seconda riguarda il possibile scambio con Paulo Dybala con la Juventus. Al momento sembra che l'ipotesi più accreditata per il futuro dell'ex numero 9 e capitano nerazzurro sia quella di continuare all'Inter, ma nel mercato tutto può succedere.

Biraghi all'Inter e Dalbert alla Fiorentina - La Fiorentina ha ancora molto da fare ma la prima operazione dell'ultima settimana di mercato viola potrebbe essere lo scambio con l'Inter tra Cristiano Biraghi e Dalbert. Il brasiliano sembra essersi convinto di accettare Firenze e questo rappresentava il vero ostacolo nella trattativa. Stasera i nerazzurri scenderanno in campo per l'esordio stagionale ma la dirigenza sarà comunque al lavoro per chiudere l'operazione e regalare il terzino italiano a Conte.

Il futuro di Neymar - Il nome di Neymar è ancora un rebus. Il brasiliano deve lasciare a ogni costo il Paris Saint Germain, visto che ha già preso la sua decisione e il clima è tutt'altro che sereno intorno a lui, ma i francesi hanno rifiutato ogni offerta del Barcellona e non sembrano voler fare passi verso i blaugrana. Sullo sfondo resta il Real Madrid, con i parigini che attendono la giusta proposta, anche perché preferirebbero cederlo ai Blancos anziché ai catalani.

Correa al Milan - L'agente di Angel Correa è a Milano e spera di poter portare buone notizie al suo assistito sul fronte Milan. Molto però dipende da ciò che ne sarà di André Silva: lo Sporting lo vuole in prestito ma i rossoneri puntano a titolo definitivo e per questo la pista si è raffreddata, con l'Espanyol che sembra essere rimasto il club più interessato. La speranza di Giampaolo è che si possa arrivare alla fumata bianca il prima possibile, anche perché l'esordio in Serie A non è stato certo positivo.

Il futuro di Sanchez - Alexis Sanchez aspetta l'Inter ma la distanza tra i nerazzurri e il Manchester United per il pagamento dell'ingaggio è ancora molto ampia. Ballano infatti 3-4 milioni di euro netti e non sarà semplicissimo trovare un accordo in sette giorni. Se il giocatore dovesse abbassare le sue pretese il tutto si semplificherebbe e proprio per questo i due club sono al lavoro per cercare una soluzione in tempi brevi.

Laxalt all'Atalanta - L'esordio in campionato dell'Atalanta è stato molto positivo dal punto di vista del risultato ma un po' meno sotto il profilo della prestazione e Gian Piero Gasperini spera che si possa chiudere l'operazione per Laxalt e riabbracciare in questo modo l'esterno che ha già allenato nella sua avventura al Genoa. Il giocatore si deve però ancora convincere, visto che tra la società orobica e il Milan c'è già l'accordo da tempo.

Rugani alla Roma - La Roma ha un disperato bisogno di un difensore centrale e la gara di ieri contro il Genoa ne ha dato la prova lampante. Mancini non ha giocato dal primo minuto ma probabilmente non può bastare l'ex atalantino, visto che la stagione è molto lunga e Juan Jesus non dà le giuste garanzie. Ecco perché in questa settimana i giallorossi proveranno a chiudere per Daniele Rugani della Juventus, lasciato addirittura fuori dalla lista dei convocati nella prima gara stagionale contro il Parma.

De Paul alla Fiorentina - Rodrigo De Paul il nuovo regalo di Commisso per Vincenzo Montella. La Fiorentina è vicina all'argentino dell'Udinese che dovrebbe arrivare per 25 milioni di euro più 5 di bonus. Possibile che possa rientrare nella trattativa anche uno tra Simeone e Benassi.

Medel al Bologna - Gary Medel è il centrocampista che mancava al Bologna. La trattativa tra i felsinei e il Besiktas è in dirittura d'arrivo, con l'accordo che di fatto è già stato trovato. Entro domani il cileno ex Inter arriverà in Italia e firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno, portando quantità nella mediana rossoblù.

Llorente al Napoli - Con Mauro Icardi sempre più intenzionato a restare all'Inter il Napoli è quasi costretto a chiudere per Llorente, regalando ad Ancelotti un attaccante in grado di essere una possibilità in più nel reparto offensivo sia in campionato che in Champions League. I contatti proseguono e nelle prossime ore si dovrebbe arrivare alla definitiva fumata bianca.