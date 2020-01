FOCUS TMW - I dieci colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana

© foto di Imago/Image Sport

Olivier Giroud e Ashley Young all'Inter - Ore caldissime per gli affari inglesi dei nerazzurri. Contratto di 18 mesi per l'esterno, in scadenza a giugno con il Manchester United. Da definire l'indennizzo per il club, ma la trattativa sembra comunque in discesa. Per quanto riguarda il centravanti, contratto biennale da 4 milioni all'anno più premi: il Chelsea chiede 8 milioni, l'Inter ne offre 5. Distanza colmabile.

La scelta di Eriksen - A Conte serve anche un centrocampista, questo è certo. L'accordo con il danese del Tottenham è a buon punto, gli incontri con il suo agente di questi giorni fanno la differenza: attesa in questi giorni una risposta definitiva. Poi però ci sarà da convincere il Tottenham, e questo è tutta un'altra storia. Capitolo Vidal: l'Inter spinge. Ma molto, o quasi, dipenderà da un'altra questione, legata a chi siederà in panchina al Camp Nou.

Il nuovo allenatore del Barcellona - Dicevamo: Valverde non è stato ancora esonerato in via ufficiale e per ora resta in sella, ma ci siamo o quasi. Probabilmente sarà silurato dopo l'allenamento odierno I catalani, ne è certa la stampa spagnola, sono pronti a puntare su Pochettino, che però non ha mai nascosto la propria antipatia nei confronti dei colori blaugrana. In ogni caso, è il momento di prendere una scelta. In base alla quale sarà scritto anche il futuro di Vidal.

Stanislav Lobotka al Napoli - Demme è stato annunciato, lo slovacco prelevato dal Celta Vigo no. Il centrocampista ha svolto e superato le visite mediche nella giornata di sabato, ora si attende il consueto tweet da parte della società partenopea. Difficile vederlo in campo già in Coppa Italia contro il Perugia.

La Roma a Friedkin - Domani è in programma il Consiglio di Amministrazione di UniCredit, che dovrebbe ratificare l'accordo per il passaggio di proprietà dei terreni di Tor di Valle da Parnasi a Vitek. Verso il week-end, invece, dovrebbe arrivare la fine della due diligence dei legali di Friedkin sul gruppo Roma: un passaggio decisivo per avvicinare il closing, mentre Pallotta è alle Bahamas.

Musa Barrow e Roger Ibanez al Bologna - I rossoblù hanno stretto in via decisiva per l'attaccante classe '99 dell'Atalanta. Il giovane è atteso nella giornata di oggi a Casteldebole per sostenere le visite mediche di rito per poi procedere alla firma del contratto. Con lui, dovrebbe arrivare in rossoblù anche il difensore: mercoledì l'agente di Ibanez è atteso in Italia e comunicherà la sua scelta a Roma e Bologna. Rossoblù nettamente favoriti per la possibilità di giocare da titolare.

Begovic al Milan, Reina all'Aston Villa - Altra trattativa già definita, in attesa soltanto dei rispettivi annunci da parte dei club. Il portiere bosniaco firmerà con i rossoneri un contratto di sei mesi, dando il via libero al collega spagnolo, che a sua volta giocherà con il club di Birmingham fino al termine della stagione.

Lorenzo Tonelli alla Sampdoria - Messo in stand-by per il turno di campionato, il destino del difensore centrale sarà risolto nella settimana che inizia oggi. Il Napoli è pronto a chiudere col club blucerchiato, alla ricerca di un rinforzo nel settore arretrato. Alla finestra c'è comunque la SPAL, che ha in Kevin Bonifazi il proprio principale obiettivo.

Fabio Borini all'Hellas Verona - Affare già fatto e finito, annunciato dall'entourage del calciatore sui social network. I test medici sono stati completati nella giornata di venerdì, ora manca soltanto l'ufficialità da parte del club scaligero.

Riccardo Saponara al Lecce - Questa sera i giallorossi scenderanno in campo contro il Parma, poi Liverani potrà contare su un rinforzo tra centrocampo e attacco, in arrivo dalla Fiorentina. C'è l'intesa di massima tra le parti, l'operazione dovrebbe andare in porto sulla base del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza del Lecce.