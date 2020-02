FOCUS TMW - Inter, tutti gli acquisti e le cessioni del mercato di gennaio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Due nuovi innesti ma soprattutto l'arrivo dal Tottenham di Christian Eriksen. Tre nuovi giocatori per Antonio Conte per dare esperienza e certezze a un'Inter che al giro di boa si ritrova a ridosso della Juventus e vuole giocarsela fino alla fine. Con questa idea, Marotta e Ausilio nel mese di gennaio hanno rinforzato una squadra che ha centrato il colpo da 90 ed è pronta ad affrontare questi ultimi quattro mesi con ritrovato entusiasmo e giocatori pronti all'uso

ACQUISTI - E dire che la campagna acquisti nerazzurra non era iniziata nel migliore dei modi: a lungo trattato nel mese di dicembre, a fine 2019 Dejan Kulusevski è stato acquistato dalla Juventus con un blitz di Paratici che pur di battere l'Inter ha messo sul piatto 35 milioni di euro più nove di bonus. E ha accettato di portarlo a Torino solo a giugno.

Smaltita questa delusione, l'Inter ha poi spiccato il volo e ha innanzitutto consegnato a Conte i due esterni a tutta fascia che dal tecnico leccese erano considerati prioritari: Ashley Young prima, Victor Moses poi. Definite queste due operazioni, Marotta ha poi ultimato nel migliore dei modi l'acquisto copertina di questa finestra di calciomercato. Ha pagato 20 milioni di euro per evitare che Christian Eriksen andasse a scadenza e ha strappato alla Premier League uno dei suoi migliori calciatori.

L'elenco completo degli acquisti di gennaio:

Martin Satriano (attaccante, Nacional) - Titolo definitivo

Emerson Espinoza (centrocampista, Parma) - Prestito

Christian Eriksen (centrocampista, Tottenham) - Titolo definitivo

Victor Moses (esterno, Chelsea) - Prestito con diritto di riscatto

Ashley Young (esterno, Manchester United) - Titolo definitivo

CESSIONI - In uscita, il club nerazzurro s'è messo in luce soprattutto per la cessione di Matteo Politano. Non ritenuto adatto da Conte per il suo 3-5-2, Politano ha prima svolto le visite mediche con la Roma e poi - saltato al momento delle firme lo scambio con Spinazzola - è andato al Napoli in prestito con obbligo di riscatto per una operazione da più di venti milioni di euro. Ha lasciato il club nerazzurro anche Valentino Lazaro: ritenuto troppo acerbo per dare certezze alla squadra nella fase decisiva della stagione, il laterale austriaco è volato a Newcastle per trovare minuto e ritrovare entusiasmo.

Chiuso a gennaio anche il capitolo Gabriel Barbosa: l'Inter nonostante il 2019 da favola del brasiliano non ha mai preso in considerazione il suo ritorno e l'ha ceduto, questa volta a titolo definitivo, al Flamengo. Poi tanti prestiti: Radu è stato spostato al Parma, Pompetti al Pisa e Longo al Venezia. Dimarco, infine, chiuderà la stagione nell'Hellas di Juric dopo aver disputato solo pochi minuti con la maglia nerazzurra nella prima parte di stagione.

L'elenco completo delle cessioni di gennaio:

Samuele Longo (attaccante, Venezia) - Prestito

Marco Pompetti (centrocampista, Pisa) - Prestito

Federico Dimarco (difensore, Hellas Verona) - Prestito

Ionuț Radu (portiere Parma) - Prestito

Matteo Politano (attaccante, Napoli) - Prestito oneroso con obbligo di riscatto

Gabriel Barbosa (attaccante, Flamengo) - Titolo definitivo

Valentino Lazaro (esterno, Newcastle) - Prestito con diritto di riscatto

Vladan Dekic (portiere, Pisa) - Titolo definitivo

Lorenzo Gavioli (centrocampista, Ravenna) - Prestito