focus L'11 della Lazio che ieri ha battuto l'Inter è costato a Lotito 57 milioni di euro

Thomas Strakosha (75 mila euro) - Preso dal Panionios nel 2012, è cresciuto nel settore giovanile biancoceleste. Poi il prestito per una stagione alla Salernitana e la promozione tra i pali della prima squadra a partire dalla Serie A 2016/17.

Luiz Felipe (500mila euro) - E' stato acquistato nell'estate 2016 dall'Ituano, club brasiliano. Viene prestato alla Salernitana e poi torna nella Capitale per ritrovarsi protagonista con 31 presenze complessive nella prima stagione e 25 nella seconda.

Francesco Acerbi (10 milioni di euro) - E' alla Lazio dall'estate 2018, è stato acquistato per sostituire De Vrij e s'è subito imposto come nuovo leader della retroguardia biancoceleste.

Stefan Radu (5.5 milioni di euro) - E' una delle bandiera di questa Lazio. Nel gennaio 2008 arrivò dalla Dinamo Bucarest in prestito oneroso per un milione di euro. Fu poi riscattato pochi mesi dopo per altri 4.5 milioni e negli ultimi 12 anni con la casacca biancoceleste ha collezionato più di 360 gare ufficiali.

Adam Marusic (7 milioni di euro) - Tare lo portò nella Capitale dopo un'ottima stagione in Belgio, con la casacca dell'Ostenda. Quest'anno per lui molto meno spazio rispetto alle due precedenti stagioni, ma ieri è partito dall'inizio. Con Lazzari subentrato a gara in corso.

Sergej Milinkovic-Savic (10 milioni di euro) - Nell'estate 2015, la Lazio l'ha acquistato dal Genk e l'ha letteralmente strappato alla Fiorentina: al momento delle firme col club viola, decisiva l'opera di convincimento di Igli Tare.

Lucas Leiva (5 milioni di euro) - La Lazio lo acquistò dopo 10 anni di Liverpool, quando l'avventura del brasiliano con la casacca dei reds era ai titoli di coda. Arrivò per prendere il posto di Lucas Biglia e - visto anche il rendimento al Milan del calciatore argentino - non lo ha fatto certo rimpiangere.

Luis Alberto (5 milioni di euro) - Altro giocatore acquistato dal Liverpool, che lo ha venduto a titolo definitivo dopo due stagioni in prestito in Spagna. Arrivò per ricoprire il ruolo di seconda punta, ma è da interno di centrocampo che il calciatore andaluso classe '92 è diventato uno dei più forti del nostro campionato.

Jony (2 milioni di euro) - E' stato acquistato dal Malaga, al termine di una querelle durata diversi mesi con la società andalusa che non voleva lasciarlo partire, ma dopo l'ok della FIFA dovette arrendersi e cederlo alla cifra già pattuita da Tare in virtù di una clausola che era presente nel suo contratto.

Felipe Caicedo (2.5 milioni di euro) - E' arrivato dall'Espanyol senza mai convincere fino in fondo nel club catalano. Fin dal suo arrivo, è stato considerato da Inzaghi la prima riserva in attacco. Il tecnico biancoceleste gli ha sempre concesso tanto spazio: sia dall'inizio, ma soprattutto a gara in corso.

Ciro Immobile (9 milioni di euro) - La Lazio lo ha riportato in Italia dopo due avventure fallimentari all'estero (Borussia Dortmund prima, Siviglia poi) e una seconda parentesi al Torino non proprio convincente. Centoquindici i gol realizzati dall'estate 2016 ad oggi con questa stagione che, al momento, lo vede protagonista in quanto miglior bomber d'Europa con già 29 gol realizzati.

Costo totale dell'undici sceso in campo dall'inizio contro l'Inter: 56 milioni 575mila euro

Questo, invece, il costo dei tre giocatori entrati a gara in corso.

Joaquin Correa (16 milioni di euro) - Uno degli acquisti più costosi della gestione Lotito: 16 milioni di euro per strapparlo al Siviglia e riportarlo in Italia dopo la felice avventura alla Sampdoria.

Manuel Lazzari (7 milioni di euro più il cartellino di Murgia) - La Lazio ha chiuso l'operazione la scorsa estate al termine di un inseguimento durato circa un anno. Il tassello giusto al posto giusto: è perfetto per il 3-5-2 di Inzaghi.

Danilo Cataldi (0 euro) - E' un prodotto del Settore Giovanile biancoceleste: tre volte ceduto in prestito (Crotone, Genoa e Benevento), in questa stagione sta risultando un utilissimo comprimario per mister Inzaghi.