vedi letture

focus La FIFA limita i prestiti internazionali. Con gli obblighi Roma, Genoa e Samp out

Nella prossima stagione la FIFA limiterà i prestiti internazionali . Una regola scelta per evitare di avere più squadre - o meglio, troppi vantaggi - e per far sì che una non diventi succursale di un'altra. In Italia, almeno in Serie A, non c'è questo pericolo. Però alcuni club, se considerati i prestiti con diritti di riscatto, rischiano di essere fuori legge.

ROMA, SAMP E UDINESE - In questo momento, considerando i prestiti con obbligo come Kownacki, Roma, Udinese, Genoa e Sampdoria avrebbero dei problemi. O meglio, non potrebbero completare il proprio roster in questa maniera, sempre considerando che i più giovani non vanno iscritti nella lista prestiti: come Carles Perez che, attualmente, ha ventidue anni. Il limite è fissato proprio a quest'età, come per le nazionali Under21.

PARECCHIE A OTTO - In molte invece rischierebbero il taglio per il 2021-22, quando i prestiti internazionali saranno limitati a sei. In più ci sarebbe l'Udinese, che si salva per l'età di Svalte Ingelsson, la Fiorentina che ha preso Patrick Cutrone, l'Inter per Samuele Longo - il re dei prestiti verso la Spagna - e il Milan.

ATALANTA

Simon Kjaer

Guilherme Arana

Mario Pasalic

Adrien Tameze

Raoul Bellanova

BOLOGNA

Nicolas Dominguez

Cesar Falletti

Godfred Donsah

Arturo Calabresi

Adam Nagy

BRESCIA

Nessun prestito

CAGLIARI

Kiril Despodov

Filip Bradaric

FIORENTINA

Rachid Ghezzal

Kevin Diks

Maxi Oliveira

Kevin-Prince Boateng

Pedro

Christian Nörgaard

Patrick Cutrone

GENOA

Antonio Barreca

Claudio Spinelli

Stephane Omeonga

Jandrei

El Yamiq

Sinan Gumus

Andras Schafer

Adama Soumaro

HELLAS VERONA

Sofyan Amrabat

Deian Boldor

Lubomir Tupta

Daniel Bessa

INTER

Alexis Sanchez

Mauro Icardi

Joao Mario

Ivan Perisic

Victor Moses

Valentino Lazaro

Samuele Longo

JUVENTUS

Laurentiu Branescu

Matheus Pereira

LAZIO

Wallace

Ivan Vargic

Valon Berisha

Riza Durmisi

LECCE

Giannelli Imbula

MILAN

Ante Rebic

Andre Silva

Alexis Saelemaekers

Simon Kjaer

Asmir Begovic

Ricardo Rodriguez

Suso

Pepe Reina

NAPOLI

Adam Ounas

PARMA

Ives Baraye

Abdou Diakhate

Alessio Da Cruz

Hernani

ROMA

Chris Smalling

Henrikh Mkhitaryan

Nikola Kalinic

Davide Zappacosta

Maxime Gonalons

Patrick Schick

Steven Nzonzi

Rick Kardsorp

Umar Sadiq

Alessandro Florenzi

SAMPDORIA

Emiliano Rigoni

Gonzalo Maroni

Leonardo Capezzi

Lorenço Simic

Rafael

Maya Yoshida

Jeison Murillo

Vid Belec

David Kownacki

SASSUOLO

Georgios Kyriakopoulos

Jeremy Toljan

Lukas Haraslin

SPAL

Karlo Letica

TORINO

Lucas Boye

UDINESE

Ken Sema

Stipe Perica

Riad Bajic

Andrija Balic

Nicholas Opoku

Felipe Vizeu

Ewandro

Rider Matos