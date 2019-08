FOCUS TMW - LaLiga al via: la preview della nuova stagione

Domani sera con Athletic-Barcellona riparte LaLiga, edizione numero 89 del massimo campionato spagnolo. E si apre la caccia proprio al Barça, vincitore delle ultime tre edizioni del torneo. Catalani favoriti e usciti rinforzati dal mercato. E non potrebbe finire qui. Real Madrid e Atlético al solito le principali antagoniste. Dietro, il vuoto dove avrà vita un campionato a parte fra le squadre "normali". Tra le novità si rivede il Mallorca, assente da 7 anni.

ACQUISTI TOP

Barcellona e Real Madrid sempre protagoniste, ma il record a oggi di spesa per un giocatore l'ha fatto l'Atlético Madrid con Joao Felix: 126 milioni per strapparlo al Benfica. Pre-campionato fin qui incoraggiante per il portoghese che ha già messo in mostra un enorme potenziale. I colchoneros si sono potuti permettere lo sforzo grazie all'entrata da 120 milioni per Antoine Griezmann, anche se il club della capitale ne reclama altri 80 dal Barcellona. Che con poco meno e con molti mesi d'anticipi si è assicurato anche De Jong dall'Ajax, vincendo il duello di mercato col PSG. I catalani sono sempre più forti e la domanda è: cosa succederà se dovesse arrivare Neymar? La stessa domanda andrebbe posta a Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid. Che intanto si tiene Eden Hazard, il giocatore a scadenza più caro della storia: 100 milioni. Pre-campionato poco avaro di soddisfazioni: il belga si è presentato sovrappeso scatenando le ironie non solo in Spagna. Merengues scatenate dopo la stagione passata senza titoli. Si deve ricostruire, per cui Florentino Pérez non ha badato a spese: Militao, Rodrygo, Mendy, Jovic sono gli altri voliti nuovi. L'Atlético risponde con Trippier, Llorente e Héctor Herrera, quest'ultimo a parametro zero. E in arrivo anche Rodrigo dal Valencia, che nel frattempo è riuscita ad assicurarsi Maxi Gomez vincendo la concorrenza del West Ham. A spezzare il dominio anche in sede di mercato delle solite ci pensa il Betis: l'acquisto di Nabil Fekir è da big e peraltro per appena 18 milioni di euro. Interessanti i movimenti della Real Sociedad: i baschi si sono assicurati il prestito di Martin Ödegaard e, a titolo definitivo, Alexander Isak. Quest'ultimo in sei mesi in Olanda ha segnato 13 reti in 16 partite. Ha 19 anni e un grande futuro davanti. Il Borussia Dortmund, club che l'ha ceduto, si è tenuto la possibilità di poterlo riacquistare.

IL RITORNO DI MONCHI

Capitolo a parte merita il Siviglia. Monchi è tornato a casa e ha deciso di ribaltare completamente la rosa. Al 15 agosto si registrano 11 nuovi acquisti mentre in 14 fra cessioni e mancati riscatti salutano. Passivo di 49 milioni per arrivare a Dabbur, Diego Carlos, Jordán, Luuk de Jong, Jules Koundé, Lucas Ocampos, Reguilón, Fernando, Óliver Torres, Nemanja Gudelj e Rony Lopes. E potrebbe non esser finita qui.

NUOVI ALLENATORI

Poche novità, con 4 cambi di panchina appena. Il più interessante è quello del Siviglia che punta sulla voglia di rivalsa di Julen Lopetegui. Anno da dimenticare per l'ex ct della Spagna, esonerato poco prima del Mondiale di Spagna per aver trovato l'accordo col Real Madrid. Dove le cose sono andate malissimo. Anche i cugini del Betis cambiano: saluta Quique Setién, arriva Rubi che ha fatto benissimo all'Espanyol al punto dal condurlo in Europa League. Al suo posto i Blanquiazules puntano su David Gallego, richiamato dalla squadra B. Asier Garitano riparte invece dall'Alavés. Due invece gli esordienti ne LaLiga: Diego Martínez Penas del Granada e Vicente Moreno del Mallorca.

ITALIANI

Sono solo due: Cristiano Piccini e Federico Barba. Per il primo sarà ancora Champions League col Valencia. L'anno scorso per lui 38 presenze complessive, 3 delle quali nel maggior torneo continentale. Federico Barba torna in Spagna dopo la parentesi sfortunata al Chievo: ricomincia dal Valladolid. In passato il difensore ha vestito la maglia dello Sporting Gijon.

GRIGLIA DI PARTENZA

LOTTA AL TITOLO

1 - BARCELLONA

Da tre anni dominatori in patria e ora hanno anche Griezmann e De Jong.

2 - REAL MADRID

Zidane ha fatto indigestione di Champions e non ha mai nascosto di preferire LaLiga. Investimenti massicci fin qui e non è ancora finita.

3 - ATLETICO MADRID

Senza Godin, Griezmann, Lucas Hernandez e Janfran ma con ben saldo in sella Simeone. Joao Felix promette scintille, la difesa ha trovato in Hermoso il nuovo che avanza.

CORSA CHAMPIONS

4 - VALENCIA

Punto interrogativo Rodrigo. Ma la squadra resta solida e ben assemblata in ogni reparto.Maxi Gomez davanti dà peso all'attacco. Sarà convenuto lo scambio Cillessen-Neto?

5 - SIVIGLIA

Squadra stravolta, con 11 nuovi acquisti (finora) e con una nuova guida tecnica. Il rischio è quello di metterci un po' più delle altre a carburare. De Jong e Debbur hanno segnato molto, ma in campionati inferiori a LaLiga.

6 - BETIS

Fekir se dimostra di essere integro è un colpo da novanta. E Borja Iglesias è la soluzione ai problemi in fase offensiva dell'anno scorso. L'ex Espanyol lascia la Catalogna con 3 reti in Europa League, più le 17 in campionato dell'anno scorso. Lo Celso è una cessione pesante, Junior Firpo a sinistra rischia di esserlo ancora di più.

CORSA EUROPA LEAGUE

7 - ATHLETIC

Fedele alla linea, nessun movimento se non il portiere Jokin Ezkieta dal Barcellona B. È stato blindato con una clausola da 45 milioni. Ultima stagione per Aduriz.

8 - VILLARREAL

L'addio di Bonera toglie anche l'ultima di italianità.Poche novità nonostante una stagione, quella passata, a dir poco sofferta: Albiol dà esperienza in difesa, Moreno sulla corsia sinistra. Perso Fornals, si punta sull'esplosione del nigeriano Chukweze.

9 - REAL SOCIEDAD

Salutano Rulli, Juanmi ed Héctor Moreno, arrivano giovani interessanti che hanno buone possibilità di diventare dei crack: Odegaard e Isak si sono rilanciati in Olanda e ora sono pronti a mettersi in gioco in uno dei campionati più importanti al mondo. Ottimo innesto quello di Portu, dal Granada, sulla trequarti.

10 - CELTA

Si è rischiato il peggio e a fine stagione è andato via un giocatore importante come Maxi Gomez. Santi Mina e Denis Suarez sono dei lussi per i galiziani ed è fondamentale la conferma di Iago Aspas, l'anno scorso 20 reti in 27 partite.

11 - ESPANYOL

Un incredibile finale di stagione ha portato la squadra in Europa contro ogni pronostico. La partenza anticipata per i preliminari potrà condizionare la stagione. Hermoso ha preso il volo per Madrid ma soprattutto è partito l'uomo gol Borja Iglesias. Interessante l'acquisto dell'argentino Matias Vargas dal Vélez, può essere la plusvalenza del futuro.

12 - GETAFE

Per lunghi tratti la squadra lo scorso anno ha sognato di qualificarsi in Champions League. L'Europa, anche se minore, è stata comunque affrontata e resta una grande impresa. Difficile ripetersi e Molina, autore di 14 reti l'anno scorso, ha già 37 primavere.

13 - ALAVES

Aleix Vidal, Joselu e Lucas Pérez arrivano nei Paesi Baschi in cerca di riscatto. Può essere la mina vagante del torneo.

14 - EIBAR

Altra squadra da qualche anno "rompiscatole", in grado di mettere in difficoltà le big e puntare magari a un piazzamento europeo. È tornato Inui, che al Betis ha fallito.

CORSA SALVEZZA



15 - LEVANTE

Molti volti nuovi per cercare di confermarsi nel massimo campionato. Hernani dal Porto buon colpo a parametro zero, Borja Mayoral la scommessa in attacco: prestito rinnovato nonostante le sole 3 reti dell'anno scorso. Gli viene concessa una seconda chance e per lui a soli 22 anni è già un bivio per la carriera.

16 - LEGANES

Pochi movimenti che lasciano pensare a una stagione non troppo differente dalla passata,

17 - VALLADOLID

Sandro è la scommessa. I suoi gol al Malaga lo hanno portato ad essere al centro dell'interesse delle squadre dei maggiori campionati europei. All'Everton ha fallito, al ritorno in Spagna un disastro: fra i sei mesi al Siviglia e l'anno alla Real Sociedad lo score è di zero reti in 37 partite. Un'onta che per un centravanti dev'essere immediatamente lavata. Complimenti al coraggio del club di Ronaldo (Il Fenomeno) e se il giocatore si riabilita (ha solo 24 anni) il club ha fatto bingo.

18 - OSASUNA

Salvarsi sarà difficile ma è possibile. E il mercato ha portato uomini di esperienza come Roncaglia in difesa e Adrian Lopez in attacco.

19 - GRANADA

Si rivedono gli andalusi che hanno attinto al mercato internazionale (il portoghese Duarte dallo Sporting, il venezuelano Herrera dal Manchester City). Cavallo di ritorno Darwin Machis, bocciato l'anno scorso all'Udinese ma che con i biancorossi ha fatto molto bene. In attacco si punta su Roberto Soldado, 34 anni, tornato dall'esperienza flop in Turchia. Non va in doppia cifra da sette anni.

20 - MALLORCA

Sette anni dopo il ritorno. Poche speranze di salvezza per la squadra che annovera in squadra alcune vecchie conoscenze del calcio italiano, come Aleksandar Trajkovski, Ante Budimir e Martin Valjent.