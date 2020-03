FOCUS TMW - Le date della ripresa per le venti di Serie A. La Lazio si ritrova lunedì

focus Le date della ripresa per le venti di Serie A. La Lazio si ritrova lunedì

La Serie A prova a riorganizzarsi in vista della ripresa di un campionato che dovrà comunque chiudersi entro il 30 giugno, come indicato dalla UEFA. Tenendo presente la direzione data dall'Assocalciatori, poco propensa a riprendere l'attività in questo periodo, alcune squadre hanno fissato date (per lo più "indicative") per la ripresa degli allenamenti in vista delle ultime dodici gare della stagione (per chi non ha recuperi o coppe, ndr). Come è ovvio, ogni decisione da parte del mondo del calcio è subordinata al superamento dell'emergenza Coronavirus e alle indicazioni date dal Governo italiano in merito alla salute degli atleti: i riferimenti che seguono sono quindi passibili di aggiornamenti continui in questi giorni. Di seguito le date indicate dalle varie squadre per la ripresa degli allenamenti:

Cagliari - 21 marzo

Lazio - 23 marzo

Lecce - 23 marzo

Milan - 23 marzo (sotto valutazione)

Napoli - 23 marzo

Udinese - 23 marzo

Atalanta - 24 marzo

Parma - 25 marzo

Sassuolo - 25 marzo

Brescia - 28 marzo

Bologna - Rinviata a data da destinarsi

Fiorentina - Rinviata a data da destinarsi

Genoa - Rinviata a data da destinarsi

Hellas Verona - Rinviata a data da destinarsi

Inter - Rinviata a data da destinarsi

Juventus - Rinviata a data da destinarsi

Roma - Rinviata a data da destinarsi

Sampdoria - Rinviata a data da destinarsi

SPAL - Rinviata a data da destinarsi

Torino - Rinviata a data da destinarsi