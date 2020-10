focus Oggi El Clásico, i consigli di mercato dei grandi ex: "Lautaro-Barça e CR7 torni al Real"

"El Clásico", molto più di una semplice sfida calcistica. La novantesima stagione de LaLiga, questo pomeriggio alle ore 16:00 tra le mura del Camp Nou, metterà davanti Barcellona e Real Madrid per la prima volta nel 2020-2021 e per la 243esima nella storia. Un big match di livello internazionale, inconsuetamente senza pubblico ma comunque sempre spettacolare, che TuttoMercatoWeb.com ha avuto il piacere di presentare attraverso i pareri di cinque grandi leggende azulgranas e altrettante merengues a margine dell'ultima "Gala de Embajadores y Patrocinadores de LaLiga".

Oltre al campo e al calcio giocato, si è trattato anche il tema calciomercato con tanti interessanti consigli per gli acquisti da parte dei grandi ex calciatori de LaLiga che oggi rappresentano ancora il massimo campionato spagnolo in giro per il mondo come ambasciatori ufficiali.

Che colpo di mercato consigliereste a Barcellona e Real Madrid ?



David Albelda, ex Valencia: "Lautaro per il Barcellona, Mbappé per il Real Madrid".



Julio Baptista, ex Real Madrid e Siviglia: "Dico Neymar per il Barcellona perché ha un DNA al 100% blaugrana ed Erling Haaland per il Real Madrid perché è un goleador giovane e pieno di talento, proprio ciò di cui ha bisogno oggi la squadra di Zidane".

Samuel Eto'o, ex Barcellona: "Altro che Real Madrid, Mbappé deve andare al Barça. Oltre a lui, punterei poi anche sul talentino del Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko: ha 15 anni e secondo me può fare davvero bene in prospettiva per il dopo-Messi. E al Real chi consiglia? Nessuno (ride, ndr)".

Diego Forlan, ex Atletico Madrid: "Quanto manca Luis Suarez al Barça? Diciamocelo, non è stato il miglior addio possibile... Nella vita però nessuno è imprescindibile: il Barça oggi ha Messi, Griezmann, Coutinho e Ansu Fati. Luis non c'è più e resterà sempre una leggenda blaugrana. Adesso ce lo godiamo noi dell'Atletico Madrid (ride, ndr). Consigli per gli acquisti? Kane e Mbappé per il Real, Lewandowski per il Barça".

Paulo Futre, ex Atletico Madrid: "Se fosse possibile, direi Morientes ed Eto'o. Sono convinto che potrebbero fare bene ancora oggi con Real e Barça (ride, ndr)... Tornando seri, riporterei subito ne LaLiga Cristiano Ronaldo e Neymar: era incredibile e davvero unico vederli giocare in Spagna".

Guti, ex Real Madrid: "Sia Mbappé che Neymar per il Real Madrid, entrambi. E per il Barça? Nessuno, che si tengano Griezmann...".

Fernando Hierro, ex Real Madrid: "Non ho dubbi: Haaland per entrambe. È un grande attaccante centrale, con ancora tanto potenziale da esprimere. Mi piace molto".

Frédéric Kanouté, ex Siviglia: "Camavinga merita una big e magari lo vedremo presto proprio al Real Madrid. Per il Barça dico invece De Bruyne del Manchester City: oggi vivo in Inghilterra e ho la fortuna di vederlo giocare da vicino molto spesso, è un vero talento".



Luis Garcia, ex Atletico Madrid e Barcellona: "Io faccio un altro nome, meno mediatico e blasonato: il giovane Alexander Isak della Real Sociedad. Poi chiaramente mi piacerebbe anche rivedere ne LaLiga Neymar...".



Gaizka Mendieta, ex Valencia e Barcellona: "Pochi dubbi: Lautaro al Barça, Mbappé al Real vista anche la presenza del suo connazionale Zidane in panchina".

Fernando Morientes, ex Real Madrid: "Harry Kane per entrambe. Non serve un calciatore giovane ma un attaccante già pronto là davanti. Come talento futuro invece dico Mikel Merino della Real Sociedad, sempre in ottica sia Real che Barça".

Milinko Pantic, ex Atletico Madrid: "Kylian Mbappé per il Real e Jamie Vardy per il Barcellona. Ai blaugrana serve un 9 rapido, sarebbe inutile riprendere Neymar quando hai già in casa un potenziale fenomeno come Ansu Fati".

Robert Pires, ex Villarreal: "Lautaro e una garanzia difensiva quale Van Dijk per il Barcellona, Mbappé e Haaland per il Real Madrid. I blancos devono iniziare a pianificare il futuro, già ora e non domani".

Fernando Redondo, ex Real Madrid: "Al Real Madrid consiglio Mbappé e Camavinga, che per caratteristiche mi ricorda molto Guti. Per il Barcellona dico invece Lautaro Martinez, un attaccante di grande personalità che potrebbe davvero fare bene ne LaLiga".

Fernando Sanz, ex Real Madrid e Malaga: "Io consiglio tutti quello che sono stati nominati, sia per il Barça che per il Real: l'importante è che non abbiano giocato ancora in Spagna. Secondo me, oggi un calciatore deve infatti arrivare ne LaLiga per essere una vera stella".

Marcos Senna, ex Villarreal: "Mbappé per il Real Madrid, perché potrebbe adattarsi facilmente allo stile di gioco dei blancos. Per il Barça invece dico anche io Neymar: conosce già benissimo la piazza e i compagni".



Ismael Urzaiz, ex Athletic Club e Real Madrid: "Dico Lautaro Martinez dell'Inter per entrambe: è un calciatore giovane, ma che ha già accumulato tanta esperienza in una big europea come quella nerazzurra. All'Inter la maglia pesa, Real e Barça aspettano un 9 e Lautaro significa gioventù e anche esperienza. Molto meglio lui di Haaland secondo me".



Carlos Valderrama, ex Real Valladolid: "Se fossi nel Real Madrid, punterei subito su Kylian Mbappé. Il Barcellona invece deve riportare a casa Neymar. Sono entrambi giocatori di qualità che fanno la differenza".

