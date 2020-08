Fofana vuole il Lens, ma l'Udinese frena: servono 20 milioni per il centrocampista

vedi letture

"La mia scelta è chiara: voglio il Lens e voglio essere in squadra per la prima di campionato contro il Nizza, il 23 agosto". Così Seko Fofana all'Equipe. Chiara l'intenzione da parte del centrocampista ivoriano ma altrettanto ferma è la posizione dell'Udinese: per portarlo via da Udine servono 20 milioni di euro. Al momento, nonostante le parole di Fofana, l'accordo economico tra Udinese e Lens è ancora ancora molto lontano e difficilmente i bianconeri faranno sconti. Lo riporta Sky.