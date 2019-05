© foto di PhotoViews

La stagione positiva con la maglia del Foggia di Jean-Claude Billong non è passata inosservata in Serie A tanto che, come rivela Tuttocalciopuglia.com, ci sarebbe già un club pronto a bussare alla porta del Benevento, proprietario del cartellino, per il classe ‘93. Si tratta del Sassuolo che avrebbe messo il franco camerunese nel mirino per rinforzare la propria difesa in vista della prossima stagione.