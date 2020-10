Fonseca analizza la Fiorentina: "Ha qualità ed esperienza, per me può arrivare tra le prime 7"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga con la Fiorentina, mister Paulo Fonseca ha analizzato così i suoi prossimi avversari in campionato: "La Fiorentina è una grande squadra, i viola hanno preso molti giocatori di qualità, molti giocatori di esperienza. Hanno varie soluzioni, giocano molto bene e sarà una partita difficile. La Fiorentina, per me, può arrivare tra le prime sette", le dichiarazioni dell'allenatore della Roma.