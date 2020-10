Fonseca: "Dzeko giocatore simile a Ibra, è motivato e per la Roma è veramente importante"

L'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha sottolineato la grande importanza di Edin Dzeko alla vigilia del big match contro il Milan di Zlatan Ibrahimovic: "Edin e Zlatan sono due giocatori importantissimi, ma non voglio fare paragoni visto che non seguo la quotidianità dello svedese. Posso dire quanto Dzeko sia importante per noi. Sono due calciatori che giocano nella stessa posizione, con caratteristiche simili, ma per me conta solo che Dzeko sia un grande giocatore che sta bene e che è motivato", le sue dichiarazioni in conferenza stampa sul centravanti bosniaco che quest'estate è stato molto vicino al trasferimento alla Juventus.