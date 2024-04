Milan, c'è anche Paulo Fonseca per la panchina: i pro e i contro dell'ex Roma

Tra i nomi per il possibile successore di Stefano Pioli sulla panchina del Milan c'è anche quello di Paulo Fonseca, per quello che sarebbe un ritorno in Serie A per il tecnico portoghese, dopo il suo trascorso alla Roma dal 2019 al 2021. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport uno dei vantaggi per l'attuale allenatore del Lille, sarebbe proprio il livello di conoscenza del calcio italiano, viste le due stagioni passate in Serie A e oltre a questo l'allenatore piace alla dirigenza rossonera non solo per la sua bravura a lavorare con i giovani, ma anche per come si comporta fuori dal campo: in giallorosso, per esempio, ha saputo gestire con grande buon senso alcune situazioni complesse.

Il modulo.

Un altro punto a suo favore sarebbe il 4-2-3-1, modulo che più ama utilizzare, con il Milan che potrebbe continuare sulla strada intrapresa da Pioli in questa stagione, anche se le caratteristiche sono diverse. C'è qualche dubbio però sulla sua fase difensiva perchè le sue squadra hanno alti e bassi: a Roma, ha chiuso la Serie A con 58 gol subiti.

Gli altri nomi.

Come noto il Milan sta comunque seguendo vari piste per la sostituzione di Pioli, con Julen Lopetegui e Domenico Tedesco che rappresentano due alternative a Fonseca.