Fonseca: "Dzeko? No a una convocazione simbolica. Se sta bene ci sarà"

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro la Sampdoria rispondendo a una domanda sulla possibile convocazione di Dzeko dopo l'operazione allo zigomo: "Non penso a una convocazione simbolica. O sta bene e va con la squadra oppure no. Da due giorni ha iniziato ad allenarsi con la maschera insieme alla squadra. E' chiaro che le condizioni non sono quelle ideali. Al termine della rifinitura valuteremo se fare affidamento su di lui".