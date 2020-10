Fonseca: "Lavoriamo per una Roma più forte ogni giorno. Ho totale fiducia nel club"

Parlando in conferenza stampa in vista della sfida contro lo Young Boys, valida per la prima giornata di Europa League, Paulo Fonseca, tecnico della Roma, analizza anche il rapporto con la nuova proprietà Friedkin: "Stiamo lavorando insieme per far diventare la Roma più forte ogni giorno. Siamo tutti insieme e ho totale fiducia nella società".