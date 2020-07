Fonseca: "Qui a Roma le sconfitte sono più pesanti che altrove. Stiamo migliorando"

vedi letture

Come si spiega la flessione della squadra? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Paulo Fonseca, allenatore della Roma che ha parlato alla vigilia della sfida contro il Parma. "Per me sono da analizzare due situazioni differenti. Non abbiamo iniziato bene a inizio anno e poi abbiamo recuperato, tre vittorie consecutive e abbiamo superato il turno in Europa League. Poi alla ripresa, dopo la vittoria contro la Sampdoria, abbiamo perso tre partite. Stiamo lavorando per risolvere i problemi e le sconfitte qui sono molto pesanti, abbiamo perso col Napoli ma la squadra ha dato segnali di ripresa. Domani faremo anche meglio rispetto alla prestazione col Napoli".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Fonseca