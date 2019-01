Football Money League 2019. Juve prima italiana per fatturato. Poi l'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come ogni anno Deloitte pubblica la classifica dei club più prolifici sul fronte dei fatturati del Vecchio Continente. Nel rapporto reso noto in queste ore, legato ai dati della stagione 2017/2018 spicca il ritrovato primato del Real Madrid, con un fatturato da 750 milioni di euro, davanti ai rivali di sempre del Barcellona e al Manchester United. Per trovare un club italiano occorre scendere fino all'undicesima posizione dove c'è la Juventus campione d'Italia con un fatturato di 394,9 milioni di euro. Tre posizioni più sotto c'è l'Inter che guadagna una posizione con 280 milioni di euro, seguita a stretto giro dalla Roma, new entry della graduatoria con 250 milioni di euro di fatturato. Ritorna in classifica anche il Milan alla 18^ posizione con 207 milioni di euro. Chi scompare dalla top20 è infine il Napoli di Aurelio De Laurentiis.