FOTO - Il Ranking UEFA dopo la tre giorni europea: testa a testa Serie A-Bundesliga

Di seguito le prime dieci posizioni del Ranking UEFA dopo la tre giorni europea. Bene l'Italia, il paese che ha collezionato più punti dopo l'Inghilterra. Per l'Italia e per la Serie A questa stagione sarà decisiva per non perdere il terzo posto visto il vantaggio di poco più di mille punti dalla Bundesliga. In basso il grafico.