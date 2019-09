FOTO - Nuovo San Siro, le immagini del progetto "I due Anelli"

Giornata importante quella di oggi sia per l'Inter che per il Milan. Presso il Politecnico di Milano è andata in scena la presentazione dei due progetti in gara per la realizzazione del nuovo stadio di San Siro: "I due Anelli" è il progetto dello studio "Manica-Sportium" e "La Cattedrale" di Popolous. Ecco alcune immagine del progetto "I due Anelli"