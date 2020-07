FOTO - Presentata la nuova maglia del Milan: il testimonial è Zlatan Ibrahimovic

Il Milan tramite i propri canali social ha presentato la nuova prima maglia in vista della stagione 2020/2021. Il kit, si legge nel comunicato, si ispira all'eleganza e alla maestosità della città di Milano, ai suoi magnifici edifici e alla sua architettura. I suggestivi dettagli architettonici della Galleria Vittorio Emanuele II hanno ispirato la grafica all-over che si inserisce all'interno delle tradizionali strisce rossonere. La nuova maglia farà il suo debutto in campo a San Siro il 2 agosto in occasione della sfida contro il Cagliari. I testimonial scelti per presentare la nuova maglia da gioco sono il capitano Alessio Romagnoli, Theo Hernandez e soprattutto Zlatan Ibrahimovic.