Milan, ecco la maglia 20/21. Nel video di presentazione c'è Zlatan Ibrahimovic

Il Milan, tramite i propri canali ufficiali, ha svelato la nuova maglia da gioco per la prossima stagione firmata Puma. Le classiche strisce rossonere saranno più larghe rispetto al quelle di quest'anno e il tema si rifà alla Galleria e al Duomo di Milano. Nel breve video di presentazione sui social, oltre a Romagnoli, Theo Hernandez e Calhanoglu, è presente anche Zlatan Ibrahimovic. Un segnale importante, anche in ottica futura per lo svedese che ancora non ha chiarito quali sono i suoi piani per il prossimo anno.