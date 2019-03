Fonte: dall'inviato all'Estadio do Dragao di Porto

La Roma ha fatto la sua prima conoscenza, per la stagione in corso almeno, del manto erboso dell'Estadio do Dragao di Porto: i giallorossi, compresi mister Di Francesco, che si è intrattenuto pochi minuti, e ds Monchi, l'ultimo a lasciare il prato dell'impianto lusitano, hanno effettuato un sopralluogo del campo dove domani si giocheranno un posto tra le migliori otto della Champions League 18/19. Tra gli ultimi ad arrivare il baby-crack Nicolò Zaniolo, mentre il direttore sportivo iberico si è intrattenuto a lungo con Federico Fazio, leader difensivo della squadra che sabato è incappato però in una serata molto difficile. Di seguito le foto raccolte: