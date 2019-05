Frey sulla Fiorentina: "Gestione approssimativa ha portato al rischio B"

L'ex portiere di Fiorentina e Genoa, Sebastien Frey, ha parlato durante la trasmissione Garrisca al Vento, in vista della prossima sfida tra i viola e i rossoblù. Queste le sue parole: "Tutti ci stiamo chiedendo come sia possibile vedere la squadra di Montella in lotta per la salvezza a 90' dalla fine della partita. Con questa gestione approssimativa penso che si abbia già una risposta. Prima di prevedere qualsiasi futuro dobbiamo aspettare tutti con ansia di chiudere questo campionato domenica e rimanere in Serie A. La Fiorentina deve farlo, e poi ripartire con qualcosa di nuovo, magari un progetto di 2-3 anni che possa riportare su una città ed una squadra che non meritano di stare in questa posizione".

Come fa la Fiorentina a ritrovare la serenità psicologica in vista della gara?

"Potrebbe essere l'unico problema: il Genoa è più abituata a giocarsi la salvezza in fondo, anche la sua piazza. La Fiorentina no, si è quasi sempre salvata tranquillamente. Se andiamo a vedere comunque i giocatori della Fiorentina sono molto validi, ma un vero leader, un trascinatore agonistico, non lo vedo. Vedo poca leadership. Più che uno, spero che ci siano undici leoni affamati in campo. Lo stadio sarà pieno, e se la squadra si salva con un risultato saranno comunque applausi. Altrimenti sarà contestazione pesante, e ce ne saranno per tutti. I giocatori devono capirlo, su questo piano Firenze è una piazza tosta".