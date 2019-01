Frosinone, caccia al regista: Viviani della Spal è il grande obiettivo

© foto di Federico Gaetano

Federico Viviani è in uscita dalla Spal e, secondo i colleghi di Sky Sport, potrebbe accasarsi al Frosinone. Il club ciociaro, ieri ko per 5-0 in casa contro l'Atalanta, cerca rinforzi in regia: Viviani è il primo obiettivo, col ragazzo che nel Lazio ha già vestito le maglie di Roma e Latina.