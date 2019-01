Futuro Pogba, parla il fratello: "Barça e Real le uniche opzioni"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Florentin Pogba, fratello del centrocampista del Manchester United Paul, ha parlato al quotidiano spagnolo AS: "Quando Paul deciderà di andarsene dallo United lo farà solo per tre squadre che lo farebbe crescere ulteriormente: Manchester City, Real Madrid o Barcellona. Il City tenderei ad escluderlo, quindi il suo futuro sarà in Spagna, al Barça o al Real. Nel 2016, quando era alla Juve, poteva andare al Barça ma alla fine scelse di tornare allo United".