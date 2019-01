Gabigol parla già da giocatore del Flamengo: "Sogno diventato realtà"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Gabriel Barbosa parla già da giocatore del Flamengo. In attesa dell'ufficialità del suo trasferimento dall'Inter al club rossonero in prestito fino al prossimo dicembre, l'attaccante brasiliano ha postato un video in cui gioca a PES 2019 con la sua nuova maglia: "Un sogno diventato realtà", ha scritto.