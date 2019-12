Gabigol: "Vorrei giocare con Firmino. Futuro? Dopo il Mondiale per club"

© foto di Giacomo Iacobellis

"Mi piacerebbe giocare con Firmino, in Nazionale o magari nel Liverpool". Parole e musica di Gabriel Barbosa, il giocatore del momento in Sudamerica. L'attaccante brasiliano ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Sun: "Firmino è un giocatore fantastico, lo ammiro davvero. Per me è una fonte di ispirazione. Il Liverpool è una squadra per cui tutti vogliono giocare ma è difficile parlarne al momento. Sono concentrato sul Mondiale per Club. Mi piace molto la Premier League, unisce forza, tecnica e velocità ed è un posto in cui mi piacerebbe giocare, uno dei migliori campionati del mondo. Vincere la Premier deve essere incredibile, ma ho un contratto con l'Inter e sono del Flamengo fino al 31 dicembre. Al futuro penserò dopo la competizione".

Errori di gioventù - Gabigol si è poi soffermato sul suo passato nerazzurro, non troppo positivo: "Ora sono più maturo, ho imparato tanto da quel periodo. Sto vivendo la fase migliore della mia carriera, il 2019 è stato un anno magico. Quando sono andato in Europa ero giovane e avevo tanto da imparare. Non mi pento però di averlo fatto, ho sempre cercato di lavorare nel migliore dei modi e di imparare".