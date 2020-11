Gagliardini, Kolarov e Pinamonti ad Appiano. L'Inter di Conte comincia a rivedere i primi nazionali

Rientreranno tutti soltanto venerdì, a 48 ore dalla sfida di campionato contro il Torino (in programma domenica. Intanto, Antonio Conte recupera i primi giocatori per la sua Inter: Gagliardini, Kolarov e Pinamonti. Il centrocampista aveva lasciato il ritiro della Nazionale alla vigilia della sfida tra Italia e Polonia per via dell’esito di un tampone dubbio. Al ritorno ad Appiano ha fatto un tampone rapido che è risultato negativo e si allenerà con la squadra regolarmente. L’esito del tampone molecolare - riporta Sky Sport - si conoscerà invece nella giornata di domani.