vedi letture

Galliani: "Berlusconi mi propose: 'Portiamo Suso al Monza'"

“Se uno ha degli obiettivi, deve dichiararli. Qualche settimana fa Silvio Berlusconi mi ha chiamato: Adriano, mi fa, Suso è andato via dal Milan: perché non lo abbiamo preso noi? Ma fermiamoci qua che poi ci prendono per matti. Pensiamo alla C”. L'ad del Monza Adriano Galliani racconta l’aneddoto in un’intervista a Repubblica, specificando di non voler parlare di B. "Al Milan, gli alberghi per la finale di Coppa Campioni non si prenotavano mai prima di aver passato la semifinale".