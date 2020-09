Galliani promuove Tonali: "Gran colpo. Ed è sempre stato tifosissimo del Milan"

Adriano Galliani, uomo mercato del Monza, ha parlato anche di Sandro Tonali, nuovo acquisto del Milan. "Sono molto felice, bravo Paolo (Maldini, ndr) e brava la proprietà. Non parlerei mai di calciatori senza l'ufficialità... Però so per certo che da bambino era tifosissimo del Milan e lo ha sempre preferito per questo, per il cuore rossonero".