Garcia punta sui problemi in difesa della Juve: "Rispetto a prima, prendono più gol"

Domani il Lione cerca l'impresa contro la Juventus. Il tecnico Rudi Garcia ha parlato oggi in conferenza stampa, a -1 dal ritorno degli ottavi di finale di Champions League. "Di solito quando vinci 1-0 all'andata la possibilità è più ampia, ma visto il valore della Juve dire che è 50 e 50. Ho visto e letto critiche su questa squadra, ma resta una grande squadra avendo vinto il non scudetto di fila: solo questo vale il livello della Juve. Rispetto a prima prendono più goal, questo è vero. Noi arriviamo qua non solo per difendere, giocheremo anche per fare un goal".