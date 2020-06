Gare in chiaro nelle RSA, primi turni per tutti e diretta gol: Spadafora incontrerà Sky

Il Corriere dello Sport oggi in edicola spiega che mercoledì prossimo il Ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, vedrà Maximo Ibarra, amministratore delegato di Sky. Sul tavolo ci sarà la possibilità di trasmettere le partite in chiaro nelle rsa, tematica cara al Ministro ma di non semplice attuazione. Inoltre vorrebbe o qualche gara in chiaro per tutti, nei primi turni, o la Diretta Gol per le finestre con più gare contemporanee.