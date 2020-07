Garlando su Gazzetta: "Che garanzie dava Rangnick, 62 anni e mai cercato da una big?"

vedi letture

Firma e commentatore de La Gazzetta dello Sport, l'editoriale di oggi è dedicato a Stefano Pioli. "Ha vinto Pioli ma non solo. Ha vinto il buon senso. Come si poteva teorizzare una rivoluzione in un'estate come questa, compressa tra due campionato, che non permetterà preparazione? Con tutto il rispetto per il signor Rangnick: che garanzie dava un tecnico di 62 anni, mai cercato da un grande club, che ha in bacheca qualche coppa nazionale e un'Intertoto? Ma soprattutto: che senso aveva interrompere l'ottimo lavoro di Pioli e la crescita del suo giovane Milan?".