© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato anche dell'importantissimo ritorno di Duvan Zapata nella conferenza stampa alla vigilia del match col Parma: "Noi vogliamo entrare in Europa, non è un obiettivo facile. Il Napoli è dietro di noi e può rientrare in corsa, ci sono altre grandi squadre come Milan, Torino, Parma, Cagliari... Il campionato sarà durissimo per i primi sei-sette posti. Poi il divario è una partita di differenza. Con una gara sei dentro in Champions, con un'altra in Europa League, oppure fuori da tutto. Bisogna giocare, vogliamo ripeterci e magari fare meglio".