Gattuso: "Difficile trovare un 9 più forte di Milik. Ma se pensa che il ciclo sia finito fai fatica..."

Arkadiusz Milik via perché non vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2021. Ne ha parlato dopo la vittoria contro il Genoa anche l'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso. Quanto sarebbe importante trattenerlo? La domanda che gli è stata posta. Questa la sua risposta: "Per noi - ha detto Gattuso - è difficile trovare un giocatore più forte e ci vogliono anche tanti soldi, ma quando un giocatore pensa di aver finito un ciclo o di voler cambiare aria bisogna ascoltarlo bene. Se non hai la testa giusta poi fai fatica e penso bisogna rispettare ciò che dicono i giocatori. Arek sa che noi lo stimiamo molto, trovare meglio di lui sarà molto difficile.

Osimhen può essere il sostituto giusto?

"Caratteristiche diverse. Ma io non voglio parlare di Osimhen: è un giocatore del Lille, poi se arriverà eventualmente potrò spiegare cosa cambia, ma in questo momento non parlo di Osimhen".

