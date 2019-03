© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa di oggi, a -1 dalla gara contro il Sassuolo, Gennaro Gattuso ha parlato anche del paragone pesante fatto per lui con Nereo Rocco. "Sono orgoglioso di essere stato paragonato a Rocco. L'Atletico Madrid sono anni che gioca così. Contro la Lazio abbiamo sbagliato a livello tecnico, ci può stare, può capitare. Non è vero che abbiamo preparato la partita per pareggiarla, me lo dovete spiegare come si fa. Adesso ci piace difendere tutti insieme e tenere la squadra corta. Poi mi paragonano a Rocco e per me è un onore".