© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Stuzzicato in conferenza stampa circa il passaggio di Sarri alla Juventus dopo aver scritto la storia del Napoli, Gennaro Gattuso non ha escluso la possibilità di allenare l'Inter un giorno: "Io sono un professionista, poi mi fermo e ragiono, ho scritto pagine importanti per il Milan, ho allenato il Milan, ma mai dire mai. La parola tradimento non è corretta, noi alleniamo, giochiamo, Higuain e Sarri hanno scritto pagine bellissime poi non so cosa pensa la gente, non siamo tutti uguali", le sue parole quest'oggi.