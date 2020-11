Gazidis: "Il calcio italiano può tornare al top. E può farlo sorprendentemente veloce"

Ivan Gazidis, Ceo del Milan, nel corso della sua intervista a ESPN ha parlato anche delle potenzialità del calcio italiano e della sua possibile crescita: “Il calcio italiano sul campo è internazionale e i nostri sono brand internazionali, quindi gli elementi giusti ci sono. Guardate l’interesse dei fondi, loro non sono stupidi… Vogliono essere coinvolti nella modernizzazione e nella professionalizzazione del calcio italiano, sanno che esiste un enorme potenziale inespresso. Se facciamo i giusti passi, il calcio italiano può tornare ad essere al top. Penso che la Serie A abbia il più grande potenziale dei 5 principali campionati europei in termini di crescita. E penso davvero che il Milan abbia il più grande potenziale a livello di club. Guardate il cambiamento in Inghilterra, per esempio. Wenger ha giocato un ruolo fondamentale in questo processo. Quando hai successo, le cose cambiano molto velocemente perché i risultati sono lì sul campo. Se le persone vedono una visione chiara, se i tifosi si divertono guardando il calcio, le cose possono cambiare molto velocemente. E io credo che il calcio italiano nel suo insieme sia maturo per questo cambiamento e possa fare un grosso salto in avanti. E lo farà in maniera sorprendentemente veloce”.