© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, è intervenuto durante l'assemblea degli azionisti rossoneri. Il dirigente ha parlato delle ambizioni, delle strategie finanziarie e sportive e delle difficoltà attuali del club: "Ci aspetta una strada piena di ostacoli. Le persone si fidano l'una dell'altra, i media vanno alla ricerca di divisioni che non esistono. La stagione non è ancora finita, non è accettabile dire che non vogliamo vincere le partite. Non c'è una tempistica per quando torneremo a vincere. Poi dobbiamo ragionare anche a lungo termine; se ragionassimo sul breve periodo sarebbe più semplice, invece dobbiamo prendere decisioni difficili".