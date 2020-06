Gazidis, Maldini e Massara a Milanello dopo 4 mesi. Colloquio con Pioli dopo l'allenamento

A oltre quattro mesi dall'ultima volta, complice naturalmente anche la pandemia e il lungo lockdown, la dirigenza del Milan si è ritrovata al gran completo quest'oggi a Milanello: l'ad Ivan Gazidis, il ds Frederic Massara e il dt Paolo Maldini - riporta SportMediaset - hanno infatti assistito all'unica seduta in programma oggi e al termine dell'allenamento si sono trattenuti per un colloquio con il tecnico Stefano Pioli. Il futuro dell'allenatore è sempre incerto e sui di lui resta l'ombra di Ralf Rangnick, ma il clima - si apprende - è apparso decisamente disteso e tutta la squadra è sembrata unita e concentrata sulla ripartenza del campionato. Il Milan affronterà il Lecce in trasferta lunedì 22, alle 19:30, e la dirigenza dovrebbe seguire la squadra anche al Via del Mare, per far sentire la propria vicinanza ai giocatori e spronarli nella rincorsa a un piazzamento europeo.