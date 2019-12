Genk, Wolf: "Berge bel giocatore, spero rimanga. Napoli? Non decido io"

Hannes Wolf, tecnico del Genk, parla così in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli. Questa la sua descrizione di Berge, a lungo obiettivo azzurro: "È un giocatore forte, molto giovane perché è del ’98. Spero che domani giochi bene perché ci serve. È un bravo ragazzo ed un bravissimo calciatore, io spero che rimanga per tanto tempo. È un buon giocatore, Napoli è una buona squadra ma non sono io che porto i calciatori al Napoli".

