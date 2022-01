ufficiale Swansea, dal 'Gladbach arriva in prestito il trequartista Wolf

Attraverso i propri canali ufficiali, lo Swansea ha annunciato di aver ingaggiato in prestito Hannes Wolf. Il giocatore austriaco, classe 1999, lascia il Borussia Mönchengladbach fino al termine della stagione. Per lui solo sette presenze in Bundesliga in stagione e poche possibilità di mettersi in mostra da quando è andato via il mentore Marco Rose.