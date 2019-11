Genoa, ag. Radu: "Farà una grandissima carriera, spero torni all’Inter"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oscar Damiani, agente del portiere del Genoa Ionut Radu, ha parlato del giocatori ai microfoni di Radio Marte: “Radu è prima di tutto un ragazzo straordinario e poi è un portiere di una qualità di altissimo livello. Farà una grandissima carriera e mi auguro tornerà presto all’Inter, ma intanto a Genoa si sta facendo le ossa e sta facendo molto bene ed è prossimo anche all’esordio in Nazionale rumena. Il Napoli è attrezzato per il gioco offensivo, mi auguro che Radu faccia una bella gara e non prenda troppi gol. Certo, il Genoa non può aspettarsi grandi risultati a Napoli, ma Thiago Motta se la giocherà perchè questa è la sua filosofia. Sul piano psicologico vale tanto Napoli-Genoa per gli azzurri perché nel caso in cui commettessero un passo falso, squadra e società si metterebbero in una brutta situazione nei confronti della piazza”.