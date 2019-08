Genoa, Andreazzoli: "L'obiettivo stagionale? Lo dirà solo il tempo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio Andreazzoli, tecnico del Genoa, in conferenza stampa non si è voluto sbilanciare sugli obiettivi stagionali del Grifone. "Lo dirà il tempo. Il primo giorno che sono venuto qua ho detto che le parole non contano. Che senso ha che io dica una parte della classifica? Nessuno. Bisogna che ce la mettiamo tutta, non solo noi che andiamo in campo tutti i giorni ma anche la società. Quando tu fai le cose con applicazione il risultato sarà il massimo che puoi ottenere e noi dobbiamo farlo".